Jetzt also doch: Große Geschäfte in Bayern können ab sofort wieder öffnen. Vorausgesetzt sie beschränken ihre Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter. Das sagte Gesundheitsministerin Huml. Das Bayerische Verwaltungsgericht hatte das Verkaufsverbot für größere Geschäfte in der Corona-Krise für verfassungswidrig erklärt. Seit heute dürfen Läden mit einer Fläche von maximal 800 Quadratmetern wieder öffnen, größere Geschäfte aber nicht. Diese Vorschrift ist nach Ansicht des Gerichts nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Das betrifft unter anderem auch die Hofer WÖHRL-Filiale. Das Verwaltungsgericht Bayreuth hat heute entschieden, dass auch die Standorte in Bamberg, Coburg und Hof auf einer auf maximal 800 Quadratmeter verkleinerten Verkaufsfläche wieder öffnen dürfen.