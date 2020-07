Neun Jahre hat es den Fränkischen Bratwurstgipfel in Pegnitz gegeben. Weil das dieses Jahr nicht geht, gibt es am 25. Juli stattdessen den Tag der fränkischen Bratwurst. Wie soll der aussehen? Der Chef der Handwerkskammer für Oberfranken Thomas Zimmer:

Aus Hochfranken machen die Metzgereien Herpich und Max in Hof, die Metzgerei Strobel in Dörnthal und die Metzgerei Reichel in Bad Alexandersbad mit. Hier geht’s zur Online-Abstimmung für die beste Bratwurst: www.fraenkische-bratwurstkultur.de