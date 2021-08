Jens Spahn zeigt sich offen für Modellprojekte

Berlin (dpa) – Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat im Gespräch mit der von Corona schwer getroffenen Club- und Kulturbranche die Rolle des Impfens betont.

Zu Frage nach einer Perspektive für die Branche sagte Spahn, die sicherste Bedingung für die Gesellschaft sei eine Impfquote von deutlich über 80 Prozent. «Dann kämen wir ziemlich sicher durch Herbst und Winter.» Die Voraussetzung: «Solange sich das Ding nicht nochmal verändert» – also keine neuen Varianten auftreten. Aktuell sind mehr als 60 Prozent der Menschen in Deutschland vollständig gegen das Coronavirus geimpft.

Seit 18 Monaten gechlossen

Ein Datum könne er nicht nennen. Er unterstrich, wie wenig planbar die Lage ist. «Ich kann euch nicht sagen, was im Dezember ist.» Einen «Freedom Day» für eine allgemeine Öffnung wie in Großbritannien sieht Spahn skeptisch. Offen zeigte er sich für Modellprojekte der Clubs, die das Tanzen innen möglich machen könnten.

Spahn traf sich im Kreuzberger «Ritter Butzke» mit Vertretern der Club-, Kultur- und Veranstaltungsbranche. Diese leidet seit 18 Monaten besonders stark unter den Folgen der Pandemie. So sind die Innenräume der Berliner Clubs seit März 2020 weitgehend lahmgelegt.

Das Gespräch, das von CDU-Bundestagskandidat Kevin Kratzsch moderiert wurde, verlief zum Teil hitzig. «Ich kenne Clubs, ich sage es noch einmal, ob Sie es mir zutrauen oder nicht, besser als Sie denken», so Spahn, als ihm vorgeworfen wurde, er wisse nicht, wie die Branche funktioniere. «Ich bin wütend bis zum Anschlag», sagte Marcus Pohl, der für die Selbstständigen in der Veranstaltungswirtschaft sprach. Sein Verband habe keine Reaktion bekommen, als er sich an Spahn gewandt habe.

Modellprojekte machen Mut

Spahn unterstrich: «Es ist die schwerste Krise seit Bestehen unserer Landes.» Mit Blick auf die Corona-Maßnahmen sagte er: «Wir verkünden keine Wahrheiten, wir wägen ab.» Und: «Das Virus ist der Spielverderber, nicht der Gesundheitsminister.»

Für ein Modellprojekt mit PCR-Tests zusammen mit der Charité hatten mehrere Berliner Clubs kürzlich trotz anhaltender Pandemie ein Wochenende lang öffnen dürfen. Das Ergebnis wird in der Clubszene als mutmachend gewertet.

Spahn räumte ein, er habe das Ergebnis noch nicht gekannt und zeigte sich offen. Wenn diese Modellprojekte zeigten, es gehe sicher, dann sollte ein Betrieb auch wieder möglich gemacht werden, Schritt für Schritt. Man müsse die Dinge nicht länger beschränken, als notwendig sei, da habe keiner Spaß dran. Die Vorsitzende der Berliner Clubcommission, Pamela Schobeß, sagte, es gehe auch um das Lebensgefühl. «Wir können etwas dafür tun, dass es den Menschen besser geht.»

