Jendrik Sigwart: ESC-Teilnehmer ist der Region bekannt

I don´t feel hate – so heißt der Song mit dem Deutschland in diesem Jahr beim Eurovision Song-Contest antritt. Singen wird ihn derjenige, der ihn selbst geschrieben hat: Jendrik Sigwart. Er ist der Euroherz-Region nicht unbekannt: Sigwart hat bereits bei Zucker und Grease bei den Luisenburg-Festspielen in Wunsiedel mitgewirkt. Die Künstlerische Leiterin Birgit Simmler:

Auf der Luisenburg hat Jendrik vergangenes Jahr bei einem kleinen Sommerkonzert mit seiner Ukulele gespielt. Die wird auch beim ESC-Song wieder eine Rolle spielen. Die Songpremiere ist am Abend (ca. 17:50 Uhr).