Jeder kann sich engagieren: Auch die Feuerwehr in Lichtenberg beteiligt sich an Aktionswoche

Egal bei welchem Wetter, egal ob sie gerade Arbeiten oder eigentlich Zeit mit der Familie verbringen wollen: Wenn der Alarm losgeht, rücken die ehrenamtlichen Feuerwehrleute in der Region aus. Darüber hinaus gibt es viele weitere Aufgaben für Feuerwehrleute – Und auch Herausforderungen, sagt Danny Weinrich, 1. Vorsitzender der Freiwilligen Feuerwehr Lichtenberg:

Die Feuerwehren suchen demnach sowohl Jugendliche als auch Erwachsene, die sich engagieren wollen. Wer sich nicht körperlich betätigen kann, zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen, kann trotzdem in die Feuerwehr eintreten und sich anderweitig engagieren. Um für sich zu werben, läuft derzeit eine Aktionswoche der Feuerwehr unter dem Motto „Helfen ist Trumpf“. Am Samstag findet dazu vielerorts die „Lange Nacht der Feuerwehr“ statt. Über 500 Feuerwehren bayernweit machen mit. In der Euroherz-Region sind zum Beispiel die Feuerwehren in Lichtenberg, Helmbrechts, Thiersheim und Schönwald am Start.