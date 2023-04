Jeder fünfte Arbeitnehmer in Oberfranken im Homeoffice

Homeoffice ist bei den Beschäftigten in Bayern nach wie vor beliebt. Nach Angaben des Landesamts für Statistik haben im Jahr 2022 insgesamt rund 1,5 Millionen Leute mindestens einen Tag in der Woche von zuhause aus gearbeitet. Das ist etwa ein Viertel aller abhängig Beschäftigten im Freistaat. In Oberfranken war laut der Statistik im letzten Jahr etwa jeder Fünfte im Homeoffice. Besonders beliebt ist das Angebot in der Altersgruppe der 35- bis 49-Jährigen. Am stärksten gestiegen ist der Homeoffice-Anteil im letzten Jahr bei den „Besserverdienern“. Die meisten waren entsprechend in Oberbayern und Mittelfranken mit den Metropolen München und Nürnberg im Home Office.