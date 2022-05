Jean-Paul-Schule Wunsiedel: Stadt feiert Abschluss der Generalsanierung

Die Schulen in der Euroherz-Region sind mittlerweile nicht nur oft auf dem neuesten Stand der Technik, sondern auch baulich tut sich einiges. Die Jean-Paul-Schule in Wunsiedel ist zum Beispiel frisch saniert. Am vergangenen Wochenende hat die Stadt die frisch sanierte Lehrschwimmhalle und die Schul-Außenanlagen eingeweiht. Bürgermeister Nicolas Lahonvik hat in diesem Zusammenhang auch auf den langen Weg von der Stadtratsentscheidung bis zur Fertigstellung der Sanierung hingewiesen. Dazwischen lagen schließlich13 Jahre. Gerade der Fortbestand der Schwimmhalle sei lange ungewiss gewesen. Mit staatlichen Fördermitteln konnte die Stadt das Projekt letztlich aber doch umsetzen. Auf dem Pausenhof dürfen sich die Schüler außerdem über ein neues Street-Basketballfeld freuen.