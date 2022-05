Jamie Foxx über Schüsse in Buffalo: «Unglaubliche Wut»

US-Schauspieler Jamie Foxx («Django Unchained») hat sich mit Entsetzen über die tödlichen Schüssen in Buffalo geäußert.

«So viele Emotionen durchströmen mich gerade… Trauer… Verletzung… und unglaubliche Wut!», schrieb der 54-Jährige am Montag auf Instagram. «Ich kann nicht verstehen, warum die Farbe unserer Haut die Menschen so wütend macht… Wer hätte gedacht, dass es eine so quälende Reise ist, schwarz geboren zu sein?. Und ich frage mich, wie oft man das noch sagen muss», schrieb Foxx weiter. Der Hollywood-Star teilte dazu einen Ausschnitt von einem Bericht über den Angriff, auf dem auch Fotos von drei Opfern zu sehen sind.

Am Samstag hatte ein Schütze in einem Supermarkt in Buffalo im US-Bundesstaat New York das Feuer eröffnet und mindestens zehn Menschen getötet. Drei weitere wurden verletzt. Der 18-jährige Beschuldigte wurde am Tatort festgenommen, die Ermittler gehen von einem rassistischen Motiv aus – 11 der 13 Opfer waren schwarz. Die Tat hatte landesweit für großes Entsetzen gesorgt.

Am Dienstag wollte US-Präsident Joe Biden Buffalo besuchen. Er wolle dort gemeinsam mit seiner Frau Jill mit der Gemeinde trauern, hatte das Weiße Haus mitgeteilt.