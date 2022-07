Jakobimarkt in Wunsiedel: Viele Mitmachaktionen für Kinder

Auch in diesem Jahr finden auf dem Marktgelände in Wunsiedel wieder verschiedene Jahrmärkte statt. Nach dem Ostermarkt Anfang Mai geht es morgen (24.07.) mit dem Jakobimarkt weiter. Von acht bis 17 Uhr erwarten die Besucher vor allem viele Mitmachaktionen für Kinder. Neben einem Flohmarkt der Stadtbücherei wird es unter anderem auch ein Sommerkonzert der Musikschule Wunsiedel geben. Am Abend ist außerdem ein Showprogramm der Luisenburg-Festspiele geplant. Wegen des Jakobimarkts sind die Straßen und Plätze des Marktbereichs morgen von sechs bis 22 Uhr für den Straßenverkehr gesperrt.