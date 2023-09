Jahrestagung des Demografie-Kompetenzzentrums: 300.000 Euro für Innovationsprojekt

Es gibt mehr ältere und weniger junge Menschen. Gerade im ländlichen Raum, wie bei uns in Oberfranken, ist der demografische Wandel voll angekommen. Das Demografie-Kompetenzzentrum des Vereins Oberfranken Offensiv kümmert sich mit unterschiedlichen Projekten darum, dass sich das Problem nicht verschlimmert. Ziel sind gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land. Beim Besuch der Jahrestagung in Bayreuth hat Bayerns Heimatminister Albert Füracker einen Förderbescheid in Höhe von 300.000 Euro überreicht. Gedacht ist er für das Projekt ‚Innovative Heimat – smartes Innovationsland Oberfranken 2035‘. Das Projekt entwickelt eine umfassende Innovationsstrategie auf regionaler Ebene.