Es gilt als erste große Demonstration für Freiheit, nationale Einheit und Volkssouveränität in einem damals noch nicht bestehenden Deutschland: Das Hambacher Fest. Begonnen hat es damals am 27. Mai 1832. Einer der Initiatoren war der Hofer Johann Georg August Wirth. An ihn erinnert auch ein Denkmal an der Freiheitshalle. Dort hisst die Stadt Hof heute, zum Jahrestag des Hambacher Festes, zwei Fahnen: Eine schwarz-rot-goldene und eine mit dem Porträt Wirths.

© Stadt Hof