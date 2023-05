Jahrestag der Bücherverbrennungen: Erinnerungsveranstaltung in der Stadtbücherei Hof

Zur Zeit des Nationalsozialismus sind viele schlimme Taten begangen worden. Heute vor 90 Jahren, am 10. Mai 1933, hat es in ganz Deutschland Bücherverbrennungen gegeben. Viele Autoren sind auch in Konzentrationslagern umgekommen. Zur Erinnerung an diese Taten findet heute eine „symbolische Performance“ vor der Hofer Stadtbücherei statt. Ab 20:30 Uhr werden vor der Bücherei Kerzen angezündet. Außerdem werden die Namen der Schriftsteller verlesen, deren Bücher durch die Nazis verbrannt wurden.