Jahresrückblick 2022 Vogtlandkreis: Paracelsus-Klinik in Reichenbach insolvent

Gerade die Corona-Pandemie hat in den letzten Jahren nochmal verdeutlicht, wie wichtig ein funktionierendes Gesundheitssystem ist. In Reichenbach im Vogtland steht die medizinische Versorgung aber auf der Kippe. Die Paracelsus-Klinik musste Insolvenz anmelden. Wie es für die Mitarbeiter weitergeht ist unklar. Der Landrat Thomas Hennig sagt, es wird nicht wie bisher weitergehen. Statt der bisher 170 bis 180 Betten soll es künftig nur noch eine Notfallversorgung mit 50 bis 70 Betten geben, mit einem MVZ, so Thomas Hennig. Dafür seien aber noch viele Gespräche nötig.

Die Stadt Reichenbach will laut Hennig 200.000 Euro für ein Konzept investieren. Landratsamt und Abgeordnete müssten dann aus Dresden Fördermittel für die Umstrukturierung beschaffen, so Hennig im Radio Euroherz-Jahresrückblick.

(Symbolbild)