Jahresrückblick 2022 Stadt Wunsiedel: Luisenburg leidet unter Krisen

Mit dem Tod des Wunsiedler Altbürgermeisters Karl-Willi Beck ist in diesem Jahr eine große Persönlichkeit in der Euroherz-Region verschwunden. Unvergessen sind sein Engagement gegen Rechts, sein Einsatz für die Stadt und die Luisenburg Festspiele. Bei den Besucherzahlen konnten diese in 2022 leider noch nicht an alte Erfolge anknüpfen. Corona, der Ukraine-Krieg und die explodierenden Energie- und Lebenshaltungskosten haben dabei eine Rolle gespielt:

…so Bürgermeister Nicolas Lahovnik.

Gerade Klassiker würden nicht mehr so gut ziehen, dafür Musicals wie „Sister Act“ umso mehr. Der Kassenschlager soll auch in der kommenden Saison auf der Luisenburg laufen. Schon jetzt seien rund 40.000 Karten verkauft.