Jahresrückblick 2022 Stadt Wunsiedel: Engagement gegen Rechts in Kriegszeiten wichtiger denn je

Ein Angriffskrieg in Europa – das hat sich vermutlich niemand bis zu diesem Jahr vorstellen können. Gleichzeitig wächst in Teilen der Bevölkerung die Verharmlosung solcher Geschehnisse und die Radikalisierung. Man denke an die Umsturzpläne der Reichsbürgerszene in Deutschland. Umso wichtiger ist bürgerliches Engagement für eine tolerante und offene Gesellschaft, sagt Wunsiedels Bürgermeister Nicolas Lahovnik im Euroherz-Jahresrückblick:

… denn auch in diesem Jahr hat die Stadt Wunsiedel gemeinsam mit „Wunsiedel ist bunt“ wieder gezeigt, dass sie nichts vom rechten Aufmarsch jeden November hält. Heuer hat die Stadt den Neonazis die Tour vermasselt, in dem sie das Kriegerdenkmal zum Mahnmal des Friedens umgewidmet hat. Das hatten die Rechten im Vorjahr für eine Art völkische Inszenierung genutzt. Stattdessen haben weiße Kreuze vor Ort an die Opfer rechtsextremistischer Anschläge seit 1989 erinnert; die Neonazis sind dieses Jahr ohne großes Aufsehen durch Wunsiedel gezogen.