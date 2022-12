Jahresrückblick 2022: Stadt Hof will an Plänen für City-Management festhalten

Wie geht es mit der Hofer Innenstadt weiter? Für die Innenstadtentwicklung wollte die Stadt Hof ein City-Management engagieren. Doch die Agentur Stadt + Handel aus Dortmund ist im Herbst abgesprungen. Die Oberbürgermeisterin Eva Döhla hält aber an den Plänen für ein City-Management in Hof fest. Immerhin gibt es dafür auch Geld durch Föderungen. Allerdings wird das ein weiter Weg:

Für nächstes Jahr sind aber in der Innenstadt auch einige Maßnahmen geplant. Dazu zählen der Umbau am Oberen Torplatz, ein Kulturprogramm, eine Machbarkeitsstudie für das H&M-Gebäude sowie Pläne zu Verweilinseln in der Stadt, so Eva Döhla gegenüber Radio Euroherz.