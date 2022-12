Jahresrückblick 2022 Stadt Hof: Mehrere Möglichkeiten für Fassade der Freiheitshalle

Wer in Hof abends auf der B173 Richtung Köditz fährt, sieht das unverkennbare blaue Glasdach der Hofer Freiheitshalle. Wegen der Energiekrise leuchtet die aber nur noch zu Veranstaltungen. Zudem ist die Glasfassade sanierungsbedürftig. Einer der Rechtsstreits, die die Stadt Hof zu führen hat. Das Beweissicherungsverfahren und der Gerichtsprozess kann sehr lange dauern, oft Jahre. Davon ist auch abhängig, ob Kosten zum Beispiel von der Versicherung übernommen werden, so Eva Döhla. Was bleibt, ist eine Glasfassade, die dringend saniert werden muss. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten, so die Oberbürgermeisterin im Jahresrückblick mit Radio Euroherz:

Wenn die Planungen stehen, gibt es auch belastbare Kosten, so die Ansicht der Stadt. Die seien jetzt aber noch nicht abzuschätzen. Es wird sich wohl um einen niedrigen Millionenbetrag handeln. Auch der zeitliche Rahmen ist noch unklar.

Auch am Theater Hof bahnt sich für die Stadt Hof ein Rechtsstreit an. Die Schaustelle war lange Zeit Ersatzspielstätte. Die wurde zurück gebaut. Allerding sei hier das Außengelände und auch der Parkplatz durch das Bauunternehmen beschädigt worden. Oberbürgermeisterin Eva Döhla:

Die Kosten für die Arbeiten trägt zunächst die Stadt. Die wird sie aber dem ursprünglichen Bauunternehmen in Rechnung stellen. Auch um dieses Geld werde die Stadt wieder prozessieren müssen, so Eva Döhla.