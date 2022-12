Jahresrückblick 2022 Stadt Hof: Erdhügel weicht neuem Quartier

Es war eine der größten Neuigkeiten in der Stadt Hof in diesem Jahr: Anfang Juni hat die Stadt bekanntgegeben, dass das ehemalige Strauß-Areal neue Eigentümer bekommt. Das Ende der Strauß-Brache ist in Sicht. Eine Investor-Gruppe will auf dem Gelände ein Stadtquartier errichten. Kernstück soll ein Ärztezentrum mit Pflegeplätzen und Wohnungen werden. Zwei Hochhäuser sollen dort entstehen, wo jahrelang nur Erdhügel zu sehen waren. Die ersten Veränderungen hat es schon dieses Jahr schon gegeben. Zudem gibt es eine Zwischenlösung für die Nutzung. Oberbürgermeisterin Eva Döhla:

Das Strauß-Areal wird zum Schiller-Quartier. Döhla ist zuversichtlich, dass die Investoren das Projekt auch umsetzen. Es sei mit geschätzten 100 Millionen Euro die größte Investition in der Stadt Hof.