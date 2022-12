Jahresrückblick 2022 Marktredwitz: Wohnraum/Betreuungsplätze

Verschiedene Betriebe bauen oder erweitern ihre Standorte in Marktredwitz. Das bringt auch mehr Arbeitsplätze in die Region und dementsprechend verzeichnet die Stadt auch weiterhin einen Zuzug. Das bilanziert Oberbürgermeister Oliver Weigel im Jahresrückblick bei Radio Euroherz. Auch die Nachfragen an Kinderbetreuungsplätzen steigt damit in der Stadt.

Um die Nachfrage nach Wohnraum decken zu können hat die Stadt zudem ein weiteres Baugebiet erschlossen. An der Wuttigmühle sind 11 Grundstücke entstanden. Auch mehr Wohnungen sollen in Marktredwitz entstehen, so Weigel.