Jahresrückblick 2022 Marktredwitz: Soziale Treffpunkte

Das Zusammenleben, jeder kennt jeden, ist ein großer Vorteil des Landlebens. Doch was wenn soziale Treffpunkte wegfallen? Dieses Jahr musste das Dorfwirtshaus im Marktredwitzer Ortsteil Wölsauerhammer schließen. Die Dorfbewohner wollen nun das Wirtshaus retten. Auch in anderen Ortsteilen will die Stadt Marktredwitz soziale Treffpunkte erhalten beziehungsweise schaffen. Oberbürgermeister Oliver Weigel:

In Lorenzreuth ist soll zudem eine alte Gaststätte zum Dorfladen umgebaut werden. Der soll laut Weigel im Frühjahr eröffnen.