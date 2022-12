Jahresrückblick 2022 Marktredwitz: Bauprojekte und Benker Areal

Über 300 Millionen investiert Edeka in das Logistikzentrum bei Marktredwitz. Das ist eines der Bauprojekte in der Stadt. Auch auf die JVA wartet Marktredwitz weiterhin, so Oberbürgermeister Oliver Weigel. Im Juli nächsten Jahres soll Spatenstich dafür sein. Oliver Weigel will Kräne in der Stadt sehen. Auch auf dem Benker-Areal.

Im nächsten Jahr soll es weiter gehen. Ein neues innerstädtisches Quartier soll am Benker-Areal entstehen. Und das in „atemberaubender Geschwindigkeit“, so der Oberbürgermeister im Jahresrückblick mit Radio Euroherz.