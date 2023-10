Jahrespünktlichkeitswerte der Bahn: Ergebnisse fallen unterschiedlich aus

Den Anschlusszug verpasst, weil der vorherige Zug Verspätung hat. Das ist wahrscheinlich jedem schon einmal passiert, der mit der Bahn unterwegs war. In manchen Fällen kommt der Zug auch gar nicht. Die Bayerische Eisenbahngesellschaft hat nun die Pünktlichkeitswerte für das Jahr 2022 veröffentlicht.

Die sind bei uns in der Region sehr unterschiedlich ausgefallen. Am pünktlichsten waren letztes Jahr die Züge von Agilis Nord. Da lag der Wert bei 92,3 Prozent. Ungefähr auf demselben Niveau lag die oberpfalzbahn (91,8 Prozent). Ausreißer ist wie so oft das Netz Alex Nord. Da waren die Züge nur zu knapp 69 Prozent pünktlich. Grund für die Verspätung war in den meisten Fällen die Infrastruktur. Das heißt, es ist an der Leit- und Sicherheitstechnik, den Weichen oder an Bahnübergängen gescheitert. In fast der Hälfte aller Fälle war die Infrastruktur auch der Grund für komplette Zugausfälle. Da lags vor allem an Bauarbeiten. In den drei Netzen in unserer Region sind aber nur weniger als zehn Prozent aller Zugfahrten ganz ausgefallen.