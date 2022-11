Jahrescharts von Spotify: Luciano in Bayern an der Spitze

Der Rapper Luciano ist unter Spotify-Nutzern in Bayern der meistgestreamte Musiker des Jahres. Das teilte der schwedische Streaming-Anbieter am Mittwoch im Zuge seines Jahresrückblicks «Wrapped» mit. Der in Bautzen geborene Rapper zählt zu den erfolgreichsten Musikern der deutschen Hip-Hop-Szene. Der 28-Jährige ist laut Spotify der meistgestreamte Künstler in Bayern und Deutschland 2022, sein Lied «Beautiful Girl» war deutschlandweit außerdem der meistgehörte Track.

Mit RAF Camora und Bonez MC dominiert Rap auch Platz zwei und drei der meistgestreamten Künstler im Freistaat. Auf den weiteren Plätzen der bayerischen Spotify-Top 10 folgten Ed Sheeran, Eminem, t-low, Capital Bra, Sido und David Guetta.