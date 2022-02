Jahrelanger Leerstand: Nachnutzung für Industriedenkmal in Pößneck gefunden

Seit den 1990er Jahren steht in Pößneck das sogenannte M2-Gebäude leer. Dabei handelt es sich um ein Industriedenkmal. Der Saale-Orla-Kreis und die Stadt Pößneck haben jetzt einen Vertrag unterzeichnet, die künftige Nutzung steht fest. Das Gebäude am Viehmarkt soll ein Bildungscampus werden. Dort einziehen sollen Standorte der Musikschule Saale-Orla, der Volkshochschule Saale-Orla-Kreis und des staatlichen Berufsschulzentrums Hermsdorf-Schleiz-Pößneck. Die Euroschule ist ebenfalls am Viehmarkt angesiedelt. Die Investitionssumme der Stadt liegt bei 9 Millionen Euro, inklusive Förderungen. Die Stadt Pößneck und der Saale-Orla-Kreis arbeiten dabei zusammen. Baubeginn am M2-Gebäude soll im April nächsten Jahres sein. Bis Mitte 2025 sollen Umbau, Sanierung und Erweiterung dauern.