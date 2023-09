In der Jahnstraße in Helmbrechts wartet ab heute die nächste Baustelle. Auf der kompletten Straße wird die Fahrbahndecke neu gemacht. Die Arbeiten werden voraussichtlich mehr als zwei Wochen dauern. In der Zeit könnt ihr die Straße nur eingeschränkt passieren. Die Stadt versucht aber, die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten.