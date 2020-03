Jahnbrücke Hof: Bauarbeiten starten am 16. März

Dass an der Jahnbrücke in Hof arbeiten stattfinden müssen, ist nichts neues. Ab heute (09.03.) muss die HEW die Gas-, Wasser- und Stromhausanschlüsse der Jahnturnhalle umlegen. Wegen der Bauarbeiten am Gehweg auf der Seite der Jahnturnhalle, muss der Bürgersteig und ein Teil der Fahrbahn gesperrt werden. Auf beiden Seiten herrscht während der Arbeiten, die die nächsten zwei Wochen andauern, absolutes Halteverbot. Fußgänger können über die Ampeln Berliner Platz und Westendstraße.

Wie das Staatliche Bauamt Bayreuth aktuell Mitteilt, beginnen die Arbeiten im Zuge des Ersatzneubaus der Oberen Jahnbrücke im Bereich der Jahnstraße am 16 März. Die Arbeiten werden bis Dezember 2020 andauern. Die Bundesstraße 2 wird im Bereich der Kreuzung Jahnstraße/Ernst-Reuther Straße voll gesperrt. Eine Umleitung wird eingerichtet. Anwohner erreichen ihre Wohnungen über die Luitpoldstraße und über den Windmühlenweg.