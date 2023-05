Jahn zum Erfolg verdammt: «Erstes Finalspiel von vier»

Trainer Mersad Selimbegovic sieht den SSV Jahn Regensburg im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga beim Konkurrenten FC Hansa Rostock quasi zum Erfolg verdammt. Der 41-Jährige erwartet am Samstag (13.00 Uhr) im Ostseestadion eine klare Leistungssteigerung und eine überzeugende Reaktion seiner Mannschaft auf das jüngste 1:2 in Sandhausen. «Das ist das erste Finalspiel von vier», sagte er am Mittwoch.

«Im Abstiegskampf kannst du nicht so auftreten», bemerkte Selimbegovic noch einmal zur Niederlage beim nun punktgleichen Tabellenletzten Sandhausen. Der Jahn ist vor dem 31. Spieltag auf einen direkten Abstiegsplatz zurückgefallen. «Jetzt haben wir uns selbst Druck aufgebaut», sagte Selimbegovic zur kritischen Tabellensituation: «Jetzt muss jeder wissen: Jetzt müssen wir! Und dafür bist du auch Wettkämpfer. Solche Spiele müssen dich reizen und nicht hemmen. Ich bin gefordert, aber auch alle anderen, dass wir eine Antwort finden.»

Die Rostocker liegen auf Platz 15 drei Punkte vor dem Jahn. Selimbegovic erwartet eine hoch motivierte Heimmannschaft. «Die gehen raus und wollen uns auffressen», meinte er. Den Verbleib in der 2. Liga bezeichnete der Trainer als «elementar wichtig für den Verein». Dafür verantwortlich seien sowohl er als Trainer, aber eben auch die Spieler: «Nur wir können das richten. Du musst liefern in dieser Liga.» Das Hinspiel in Regensburg endete 0:3.

Der Jahn muss ohne die gesperrten Außenverteidiger Leon Guwara und Benedikt Saller auskommen. Das weitere Restprogramm verdeutlicht die Bedeutung der Partie in Rostock. Die weiteren Gegner sind die Aufstiegsanwärter Hamburger SV und 1. FC Heidenheim sowie auswärts Eintracht Braunschweig.