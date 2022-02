Jahn Regensburg verliert unglücklich bei Schalke 04

Gelsenkirchen (dpa/lby) – Der SSV Jahn Regensburg hat einen erneuten Festtag in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den FC Schalke 04 verpasst. Trotz Führung nach der ersten Halbzeit unterlag die Mannschaft von Trainer Mersad Selimbegovic am Samstag mit 1:2 (1:0). Die Regensburger bleiben nach der zweiten Niederlage nacheinander im Mittelfeld der Tabelle. Das Team von Coach Dimitrios Grammozis rückte indes erstmals seit Ende Oktober wieder auf den dritten Rang vor.

Vor 10 000 Zuschauern in der Veltins Arena brachte Andreas Albers in der 32. Minute die Gäste aus der Oberpfalz in Führung. In einer Regensburger Druckphase erzielte zunächst Simon Terodde (64.) den Ausgleich, ehe Malick Thiaw (73.) nachlegte.

Anders als beim deutlichen 1:4 im Hinspiel leistete Schalke diesmal mehr Gegenwehr. Der Lohn für eine ansehnliche Anfangsphase blieb aber aus. Thomas Ouwejan (14.) traf nur das Aluminium. Doch die Regensburger fanden immer besser in die ausgeglichene Partie und schlugen bei einem sehenswerten Fernschuss von Albers eiskalt zu.

Gerade als sie sich anschickten, in der zweiten Hälfte auf 2:0 zu erhöhen, sorgte Terodde mit einem Abstauber für den zu diesem Zeitpunkt schmeichelhaften Ausgleich. Kurz vorher hatte Jahn-Profi Carlo Boukhalfa (62.) nur die Latte getroffen. Der wenige Sekunden zuvor eingewechselte Thiaw machte das Glück der Schalker perfekt.

Selimbegovic brachte sieben Minuten vor dem Abpfiff in Charalambos Makridis und Kaan Caliskaner zwar nochmal frische Offensivkräfte – es blieb jedoch bei der unglücklichen Niederlage.

