Jahn Regensburg verliert nach kuriosem Eigentor

Der SSV Jahn Regensburg hat trotz einer richtig guten Auswärtsleistung nach einem kuriosen Eigentor bei den Seriensiegern des FC St. Pauli verloren. Die Hamburger feierten am Samstag in der 2. Fußball-Bundesliga beim 1:0 (1:0) den neunten Erfolg nacheinander. In der Tabelle verbesserte sich St. Pauli auf Platz vier. Der Jahn verpasste es nach zuvor zwei Siegen, im Abstiegskampf erneut zu punkten.

Vor 29.235 Zuschauern am Millerntor profitierten die Gastgeber von einem Eigentor des Regensburgers Prince Owusu in der 23. Minute. Der Angreifer war im Getümmel vor dem Jahn-Tor zuletzt am Ball. Zuvor patzte in der spielentscheidenden Szene jedoch der junge Jahn-Torwart Jonas Urbig beim Herauslaufen nach einem Freistoß der Gastgeber.

St. Pauli erarbeitete sich in der ersten Hälfte ein Übergewicht und ging auch verdient in Führung. Kurz vor der Pause vergaben Manolis Saliakas und Jackson Irivine eine Doppelchance gegen den stark parierenden Urbig.

Regensburg versteckte sich keineswegs. Nach der Pause drängten die Oberpfälzer sogar vehement auf den Ausgleich. Die Mannschaft von Trainer Mersad Selimbegovic suchte immer wieder spielerische Lösungen und agierte nicht wie ein Team in akuter Abstiegsgefahr. Die besten Gelegenheiten hatten dabi Sarpreet Singh (54.) und Blendi Idrizi (73.), dessen Schuss Pauli-Schlussmann Nikola Vasilj soeben abwehren konnte.