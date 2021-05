Jahn Regensburg verleiht Mittelfeldspieler Baack nach Verl

Regensburg (dpa/lby) – Der SSV Jahn Regensburg verleiht Mittelfeldspieler Tom Baack (22) für die kommende Spielzeit an den Drittligisten SC Verl. Wie der Fußball-Zweitligist am Montag mitteilte, wird gleichzeitig dessen Vertrag in der Oberpfalz um ein Jahr bis zum 30. Juni 2023 verlängert. Baack war im Sommer 2019 vom VfL Bochum nach Regensburg gewechselt, bestritt seitdem aber nur fünf Spiele in der 2. Bundesliga.

«Tom ist mit sehr viel Talent ausgestattet, steckt aber nach wie vor im Anpassungsprozess an die physischen und mentalen Anforderungen des Profifußballs in der 2. Bundesliga. Mit der Leihe zum SC Verl wollen wir diesem Anpassungsprozess einen wichtigen Impuls geben», sagte Geschäftsführer Christian Keller.

