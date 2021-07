Jahn Regensburg schlägt Liberec in Testspiel

Passau (dpa/lby) – Der Fußball-Zweitligist SSV Jahn Regensburg hat in seinem vorletzten Testspiel des Sommers einen späten Sieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Mersad Selimbegovic gewann am Freitag gegen den tschechischen Erstliga-Verein Slovan Liberec mit 1:0 (0:0). Das entscheidende Tor in Passau erzielte Stürmer Andreas Albers in der 88. Minute mit einem Foulelfmeter. Zuvor war Kaan Caliskaner im Strafraum heftig gefoult worden; der Angreifer musste danach ausgewechselt werden. Am Samstag (15.30 Uhr) steht für den Jahn der letzte Test gegen Drittligist Türkgücü München auf dem Programm.

