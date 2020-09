Jahn Regensburg gewinnt letzten Test vor Saisonstart 4:1

Regensburg (dpa/lby) – Fußball-Zweitligist SSV Jahn Regensburg hat den letzten Test vor dem Saisonstart für sich entschieden. Die Mannschaft von Trainer Mersad Selimbegovic gewann am Sonntag gegen den österreichischen Zweitligisten SK Vorwärts Steyr mit 4:1 (0:0). Neuzugang Kaan Caliskaner (2), Ediz Medineli und Nicolas Wähling erzielten die Tore für die mit vielen Spielern aus der zweiten Reihe angetretene Mannschaft aus der Oberpfalz.

Am 13. September beginnt die Spielzeit für den Jahn mit einem Auswärtsspiel im DFB-Pokal gegen den 1. FC Kaiserslautern. Fünf Tage später steht in der Liga das Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg an.