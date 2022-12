Jahn Regensburg gegen SC Paderborn auf 18. März vorverlegt

Das Heimspiel des SSV Jahn Regensburg in der 2. Bundesliga gegen den SC Paderborn Mitte März ist von der Deutschen Fußball Liga (DFL) vorverlegt worden. Wie die DFL am Freitag mitteilte, findet das Spiel nun am 18. März (13.00 Uhr) statt. Der Grund: Die niedersächsische Polizei hat eine neue Einschätzung zum Derby zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96 getroffen. Diese Begegnung war für den 18. März (13.00 Uhr) vorgesehen, sie wird nun tags darauf am 19. März (13.30 Uhr) ausgetragen.

Da die DFL samstags und sonntags die übliche Anzahl an Spielen beibehalten will, wurde die Partie zwischen Regensburg und Paderborn nach Abstimmung mit den Vereinen um einen Tag vom 19. auf den 18. März vorverlegt.