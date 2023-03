Jahn Regensburg fährt grippegeschwächt ans Millerntor

Der SSV Jahn Regensburg muss sein erstes Spiel nach der Länderspielpause in der 2. Fußball-Bundesliga grippegeschwächt bestreiten. Die betroffenen Spieler seien zwar fast alle ins Training zurückgekehrt, sagte Regensburgs Trainer Mersad Selimbegovic. Es sei aber fraglich, ob alle für das Auswärtsspiel beim FC St. Pauli am Samstag (13.00 Uhr/Sky) fit werden. Bis auf Ersatz-Torwart Thorsten Kirschbaum nannte Selimbegovic keine Namen. In der vergangenen Woche mussten die Regensburger wegen der Grippewelle ein Testspiel gegen den 1. FC Nürnberg absagen.

In der Liga lief es für den Jahn zuletzt richtig gut. Den Schwung aus den vergangenen beiden Erfolgen bei Holstein Kiel (2:1) und gegen den SC Paderborn (1:0) wollen die Oberpfälzer in den Norden mitnehmen. «Die zwei Siege waren brutal wichtig – überlebenswichtig», sagte Selimbegovic. Er wisse, dass seine Mannschaft sehr unangenehm sein könne – auch für den FC St. Pauli, der die vergangenen acht Partien gewonnen hat und sich inzwischen in der Verfolgergruppe der 2. Bundesliga festgesetzt hat.

Die Hamburger seien sehr selbstbewusst und «brutal» kompakt. «Das Spiel wird total intensiv», betonte Regensburgs Coach. «Da wird es auch Phasen geben, wo du richtig leiden musst. Das musst du akzeptieren.» Es sei aber wichtig, trotzdem nicht nachzulassen, erklärte Selimbegovic.