Paderborn (dpa/lby) – Der SSV Jahn Regensburg bestreitet sein Gastspiel in der 2. Fußball-Bundesliga am Samstag (13.00 Uhr) beim SC Paderborn vor leeren Rängen. Grund sind die hohen Zahlen an Corona-Infektionen am Spielort. Dies teilten die Paderborner am Dienstag mit. Beim SC bleiben in Abstimmung mit den lokalen Behörden erstmals in dieser Saison die Logen, die Hospitality-Bereiche und alle weiteren Sitzplätze im Publikumsbereich leer.