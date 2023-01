Im Stromnetz von Jägersruh und Zedtwitz sind am vergangenen Wochenende immer wieder Störungen an den Niederspannungskabeln aufgetreten. Die Stadtwerke Hof sind schon dabei, die Ursachen zu beheben. Für die Reparaturen müssen die Arbeiter allerdings Gehwege aufreißen. Die Arbeiten in der Döberlitzer Straße in Jägersruh und im Inselring in Zedtwitz sollen voraussichtlich bis Freitag andauern, melden die Stadtwerke Hof.