Jäger stürzt vom Hochsitz: Knochenbrüche

Mömbris (dpa/lby) – Ein Jäger ist in Unterfranken von seinem Hochsitz gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Dank seines Mobiltelefons konnte er aber gerettet werden, wie die Feuerwehr in Mömbris (Landkreis Aschaffenburg) am Freitag mitteilte.

Der Waidmann war am Vorabend in seinem Revier unterwegs, als er beim Besteigen des Hochsitzes offenbar zu spät bemerkte, dass ein tragender Holzstamm vollkommen morsch war. Der Stamm brach und der 71-Jährige stürzte etwa sechs Meter in die Tiefe. Mit seinem Mobiltelefon konnte er noch seine Frau anrufen, die daraufhin die Rettungskräfte alarmierte, die ihn auch bald fanden. Der Jäger trug bei dem Sturz Knochenbrüche davon. Der Mann wurde geborgen und ins Krankenhaus gebracht.