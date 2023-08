Jäger: Schweizer Steinböcke an Benediktenwand gut integriert

Die Umsiedlung von zehn Walliser Steinböcken an die Benediktenwand im Frühjahr ist nach erster Einschätzung von Beteiligten ein voller Erfolg: «Das Schweizer Steinwild hat sich hervorragend in die bestehende Population integriert», sagte Tobias Stockinger vom Wildtierhegering Isarwinkel am Montag. Einzelne Tiere hätten sich bestehenden Gruppen angeschlossen. Den Tieren gehe es sehr gut. «All dies stimmt uns sehr positiv für den weiteren Verlauf des Projektes.»

Die Walliser Tiere sollen frisches Blut in die Steinwildkolonie an der Benediktenwand bringen. Das rund 100 Tiere umfassende Rudel dort ist durch Inzucht bedroht, weil die nächsten Rudel zu weit entfernt leben. Die Biologin Iris Biebach von der Universität Zürich hatte bei der Aussetzung der ersten, am Weisshorn und im Mischabel eingefangenen Steinböcke an der Benediktenwand im April gesagt: «In zehn Jahren wird man wissen, ob sie sich vermischen und erfolgreich vermehren.»