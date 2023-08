Jacobacci lässt Startelf-Einsatz von Zwarts offen

Trainer Maurizio Jacobacci hat einen Startelf-Einsatz von «Löwen»-Neuzugang Joël Zwarts im Spiel beim MSV Duisburg offengelassen. «Wir haben noch knapp 24 Stunden Zeit, uns Gedanken zu machen. Aber wir wissen schon, was wir mit Zwarts an Land gezogen haben», sagte der Münchner Coach vor dem Auswärtsspiel in der 3. Fußball-Liga am Samstag (14.00 Uhr).

Der frühere niederländische U19-Nationalspieler Zwarts war Anfang August an die Isar gewechselt. Beim ungefährdeten 6:0 am Dienstag im Toto-Pokal gegen den TSV Aindling trug der ehemalige Regensburger erstmals das Münchner Trikot, blieb dabei aber noch ohne Tor. «Ein Typ mit Ecken und Kanten», nannte Jacobacci seinen 24 Jahre alten Offensivspieler.

Nach dem Auftaktsieg gegen Mannheim treten die Sechzger ihre Reise ins Ruhrgebiet selbstbewusst an. «Wir wollen dieses Spiel, was wir gegen Mannheim gezeigt haben, bestätigen. Wir wollen einen weiteren Fortschritt erzielen», sagte Jacobacci und appellierte an seine Mannschaft: «Wir brauchen ein Topspiel».