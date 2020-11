Ist er für fast 80 Einbrüche in Hochfranken verantwortlich? Spur führt zu Tatverdächtigen

Ist er für fast 80 Einbrüche in Hochfranken verantwortlich? Die Einbruchserie in Kellerabteile von Mehrfamilienhäusern in der Region beschäftigt die Polizei schon seit Mitte des Jahres. Bei den Einbrüchen sind vor allem hochwertige Fahrräder weggekommen. Der Wert des Diebesgutes liegt bei rund 29.000 Euro. Erst in dieser Woche wurde wieder im Stadtgebiet Hof eingebrochen – die Spur führt zu einem Mann nach Bernburg im Salzlandkreis. Die Polizei dort konnte ihr festnehmen – jetzt wird geklärt, ob der 44-jährige auch für die anderen 79 Einbrüche verantwortlich ist.

(Symbolbild)