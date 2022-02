Ist die Natur hier einzigartig?: Expertenteam plant Exkursion durch die Region

An vielen Stellen in Deutschland ist die Flussperlmuschel schon lange ausgestorben. Nicht so in unserer Region. In Regnitzlosau im Landkreis Hof gibt es seit einigen Jahren sogar eine Aufzuchtstation für die Muschelart. Aber auch andere seltene Tier- und Pflanzenarten leben hier noch, obwohl sie andernorts bereits ausgestorben sind. Warum das so ist wollen Naturschützer im Rahmen des Projekts ‚Historische Landschaften und ihre Bedeutung für den Natur- und Artenschutz‘ herausfinden. Ein Expertenteam aus Bayern und Tschechien erkundet dafür den Grenzraum. Ziel ist es, herauszufinden, ob die Menschen hier vielleicht schonender mit der Natur umgegangen sind, oder die Gegebenheit in der Region irgendwie einzigartig sind. Ende April will das Expertenteam gemeinsam mit dem Bund Naturschutz Hof die Ergebnisse seiner zweieinhalbjährigen Arbeit präsentieren. Die Exkursion startet am 30. April an der Huschermühle in Regnitzlosau.