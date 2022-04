Israels Außenminister: Status quo auf Tempelberg bleibt

Die Auseinandersetzungen auf dem Tempelberg dauern an und verschärfen die Spannungen zwischen Israelis und Palästinensern. Infolge von (…)

Nach einem Flaggenmarsch israelischer Nationalisten in Jerusalem feuern militante Palästinenser im Gazastreifen erneut Raketen ab - (…)

Raketenbeschuss aus Gaza – Israel greift Hamas-Ziele an

Verletzte bei Gewalt auf Tempelberg

Seit mehreren Wochen ist die Sicherheitslage in Israel und den Palästinensergebieten angespannt. An Karfreitag kommt es in Jerusalem zu (…)