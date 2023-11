Israelitisch-Palästinensischer Konflikt: Gesprächsrunde in Bad Alexandersbad

Der Konflikt im Nahen Osten ist derzeit wohl das Thema, das auch bei uns die Nachrichten beherrscht. Tausende Menschen sind bei dem Krieg schon ums Leben gekommen. Gleichzeitig haben Juden in Deutschland wieder Angst, auf die Straße zu gehen. Sie müssen fürchten, dass ihnen Hass entgegenschlägt. Dr. Peter Hirschberg ist theologischer Studienleiter am Evangelischen Bildungszentrum. Im Bierstüberl des EBZ in Bad Alexandersbad wird er morgen ab 19 Uhr über das Thema referieren. Er hat selbst lange Jahre in Israel gelebt und ist gleichzeitig ein Experte für das Judentum.