Israel-Flagge mit Eiern beworfen: Jugendliche in Gewahrsam

Zwei Jugendliche sollen in Mittelfranken eine Israel-Flagge an einem Wohnhaus mit Eiern beworfen haben. Ein 48-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Neuendettelsau (Landkreis Ansbach) hatte die beiden 15-Jährigen am Dienstagabend beobachtet, wie sie Eier auf die Flagge warfen, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag mitteilte.

Der Mann hatte die Flagge zuvor an seinem Balkon angebracht. Eine hinzugerufene Polizeistreife nahm die Jugendlichen in Gewahrsam. Sie müssen sich nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des Hausfriedensbruchs verantworten.