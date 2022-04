ISEK 35: Stadt Hof stellt neues Stadtentwicklungskonzept vor

In der Hofer Innenstadt stehen immer mehr Geschäfte leer. Die Hoferinnen und Hofer wünschen sich deswegen schon lange, dass die Stadt in Sachen Innenstadtbelebung voranschreitet. In einer Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses ist am Abend in diesem Zusammenhang unter anderem über ein neues Stadtentwicklungskonzept gesprochen worden. Das Projekt mit dem Namen ISEK 35 (Integriertes Stadtentwicklungskonzept) soll einen Leitfaden für die Entwicklung der Stadt Hof für die kommenden 15 Jahre darstellen:

… so Oberbürgermeisterin Eva Döhla.

Für das Stadtentwicklungskonzept braucht die Stadt Hof noch einen Partner. Dieser soll laut Döhla noch heuer ausgeschrieben werden.

Foto: Archiv