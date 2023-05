Iron Curtain Trail: Vortrag mit Ex-Europaparlamentarier in Regnitzlosau

Früher ist dort die Kalte-Kriegs-Grenze zwischen den Ländern des Warschauer Pakts und der Nato verlaufen. Heute ist die Strecke zwischen der Barentsee in Norwegen bis ans Schwarze Meer in Bulgarien ein fast 10.000 Kilometer langer Radweg. Es handelt sich um einen Friedensweg, der die Geschichte der Grenze ins Gedächtnis zurückrufen soll. Der Europaparlamentarier Michael Cramer wird am Abend in der Flussperlmuschelaufzuchtstation Huschermühle bei Regnitzlosau einen Vortrag zum sogenannten „Iron Curtain Trail“ halten. Dieser beginnt um 18 Uhr. Die Aufzuchtstation liegt direkt am Grünen Band und eignet sich somit gut als Veranstaltungsort, heißt es in der Einladung.