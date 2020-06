IPads für weiterführende Schulen in Stadt und Landkreis Hof

Gleiche Chancen beim Lernen in Zeiten von Home-Schooling während der Corona-Pandemie. Die Hans Viessmann Technologie Stiftung möchte die weiterführenden Schulen mit naturwissenschaftlich-technologischem Schwerpunkt in Stadt und Landkreis Hof bei den aktuellen, außergewöhnlichen Herausforderungen im Bereich des digitalen Unterrichts unterstützen. Dazu spendet sie 50.000 Euro, um damit eine größere Zahl von IPads anzuschaffen. Sie sind als Leihgeräte für Kinder gedacht, die zuhause über kein geeignetes Endgerät verfügen, das für ein sinnvolles Homes-Shooling nötig ist. Am Dienstag Nachmittag werden die die Tablets in der Aula des Hofer Schiller Gymnasiums übergeben.

(Symbolbild)