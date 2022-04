Inzidenzen knapp über 1.000: Ein weiterer Todesfall im Hofer Land & Impfaktionen heute

Die Corona-Maßnahmen sind mittlerweile weitgehend gelockert. Die Infektionszahlen scheinen zudem zu sinken. Dennoch gab es im Hofer Land einen weiteren Todesfall. Ein 95-jährige Frau aus der Stadt Hof ist mit dem Virus gestorben, teilt das Landratsamt mit. In der Stadt Hof liegt die 7-Tage-Inzidenz heute bei 1.060 im Landkreis bei zirka 1.250. Insgesamt gibt es im Hofer Land derzeit 4.000 aktive Fälle. Mit dem Virus sind laut Landratsamt in Stadt und Landkreis Hof insgesamt 404 Menschen verstorben.

Während der Osterfeiertage von Freitag bis Montag bleibt das Impfzentrum in Helmbrechts geschlossen. Heute gibt es dort aber noch einmal die Möglichkeit für Kinder sich zwischen 15 und 17 Uhr impfen zu lassen.

In Selb beim Rosenthal am Rothbühl wird heute ebenfalls geimpft. Von 12 bis 16 Uhr könnt ihr euch mit den Impfstoffen von Biontech, Moderna und Novavax impfen lassen.