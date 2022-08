Investitionspakt Sportstätte: Freie Wähler setzen sich für Fortsetzung der Förderung ein

In der Euroherz-Region engagieren sich viele Menschen in einem Sportverein – entweder ehrenamtlich als Trainer oder selbst als Sportler. Mit dem „Investitionspakt Sportstätten“ unterstützen Bund und Länder seit 2020 Städte und Gemeinden dabei, Sportanlagen auszubauen und zu modernisieren. Die Regierung hat nun aber mitgeteilt, dass sie die Förderung zum Ende des Jahres einstellen will. Die Freien Wähler im Bayerischen Landtag kritisiert diesen Schritt. Sportanlagen seien wichtige Orte, um Menschen aller Generationen und sozialer Hintergründe zusammenzubringen. Das teilt der Freie-Wähler-Landtagsabgeordnete für Kulmbach und Wunsiedel, Rainer Ludwig, in einem Schreiben mit. Deswegen werden sich die Freien Wähler im Landtag auch für die Weiterführung der Förderungen einsetzen, so Ludwig weiter.