Investitions- und Arbeitsplatzsicherung: Hohe Förderkredite für Unternehmen in Oberfranken

Die Unternehmen in der Region haben seit Monaten mit den Auswirkungen von Inflation und Energiekrise zu kämpfen. Im ersten Halbjahr 2023 hat die LfA Förderbank Bayern mehr als 105 oberfränkische Unternehmen und Kommunen mit Förderkrediten unterstützt. Insgesamt sind über 55 Millionen Euro an die Betriebe rausgegangen, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Vor allem Mittelstandsbetriebe konnten demnach von den Förderkrediten profitieren. So konnten die Unternehmen über 4.000 Arbeitsplätze sichern und mehr als 105 neue Stellen schaffen.